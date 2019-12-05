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Двоє поранених під час стрілянини на базі Перл-Харбор загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Двоє людей, які отримали поранення в середу під час стрілянини на верфі на території бази ВМС США Перл-Харбор, загинули. Про це заявив на пресконференції офіційний представник даного військового об'єкту Роберт Чадвік, трансляцію вели місцеві телеканали, передає УНН.

“Я можу підтвердити, що двоє людей померли”, — сказав він. Третій потерпілий госпіталізований.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали троє цивільних, які виконували роботу для Міністерства оборони США.

Чадвік зазначив, що стрілянину відкрив чоловік, який служив у ВМС США. Він застрелився. Якими мотивами він керувався, наразі не уточнюється.

База знаходиться недалеко від міста Гонолулу (штат Гаваї). Через події доступ на її територію був закритий. Зараз він знову відкритий.

Нагадаємо, у штаті Вашингтон біля будівлі школи сталася стрілянина, є постраждалі.

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