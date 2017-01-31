Двоє підозрюваних у вбивстві чоловіка на Рівненщині служили в АТО
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Двоє чоловіків, які затримані за підозрою у вбивстві жителя села Люхча, в 2014 році служили в АТО. Нині рівненські правоохоронці перевіряють, чи зброя, яку вилучили в нападників, була привезена із зони бойових дій, повідомили під час спільної прес-конференції повідомили заступник начальника управління Національної поліції в Рівненській області Олександр Панасюк і заступник прокурора області Мирослав Пацкан.
Четверо нападників уже в слідчому ізоляторі Рівного. Водієві автомобіля міру запобіжного заходу мають обрати сьогодні.
Правоохоронці зазначили, що в одного з затриманих на Житомирщині знайшли цілий арсенал зброї: автомат, кулемет, гвинтівку, 10 гранат, 5 пострілів РПГ і більше тисячі набоїв. Усі нападники ніде не працювали. Силовикам уже відомо, хто дав підозрюваним контакти скупників бурштину у селі Люхча.
Як повідомляв УНН, у суботу в селі Люхча п’ятеро чоловіків скоїли напад на скупника бурштину. В результаті перестрілки загинув 57-річний чоловік. Нападників затримали, вчора міський суд Рівного арештував на 2 місяці.