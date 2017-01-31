Двое подозреваемых в убийстве мужчины в Ровенской области служили в АТО
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 января. УНН. Двое мужчин, задержанных по подозрению в убийстве жителя села Люхча, в 2014 году служили в АТО. Сейчас ровенские правоохранители проверяют, было ли оружие, изъятое у нападавших, привезено из зоны боевых действий, сообщили во время совместной пресс-конференции заместитель начальника управления Национальной полиции в Ровенской области Александр Панасюк и заместитель прокурора области Мирослав Пацкан.
Четверо нападавших уже в следственном изоляторе Ровно. Водителю автомобиля меру пресечения должны избрать сегодня.
Правоохранители отметили, что у одного из задержанных нашли целый арсенал оружия: автомат, пулемет, винтовку, 10 гранат, 5 выстрелов РПГ и более тысячи патронов. Все нападавшие нигде не работали. Силовикам уже известно, кто дал подозреваемым контакты скупщиков янтаря в селе Люхча.
Как сообщал УНН, в субботу в селе Люхча пятеро мужчин совершили нападение на скупщика янтаря. В результате перестрелки погиб 57-летний мужчина. Нападавших задержали, вчера городской суд Ровно арестовал их на 2 месяца.