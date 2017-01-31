Двое подозреваемых в убийстве мужчины в Ровенской области служили в АТО

Четверо нападавших уже в следственном изоляторе Ровно. Водителю автомобиля меру пресечения должны избрать сегодня.

Правоохранители отметили, что у одного из задержанных нашли целый арсенал оружия: автомат, пулемет, винтовку, 10 гранат, 5 выстрелов РПГ и более тысячи патронов. Все нападавшие нигде не работали. Силовикам уже известно, кто дал подозреваемым контакты скупщиков янтаря в селе Люхча.

Как сообщал УНН, в субботу в селе Люхча пятеро мужчин совершили нападение на скупщика янтаря. В результате перестрелки погиб 57-летний мужчина. Нападавших задержали, вчера городской суд Ровно арестовал их на 2 месяца.