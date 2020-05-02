Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова вийшли із СІЗО під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошея вийшли з СІЗО під заставу. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив адвокат одного із підозрюваних Віктор Чевгуз.
Відповідаючи на запитання, чи дійсно двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошея вийшли з СІЗО під заставу, адвокат зазначив: "Так".
"Десь у березні-місяці вони вийшли…Там зменшена була сума застави, не набагато, тисяч на 20. Родичі внесли гроші за них і вони були випущені", - зазначив він.
Додамо, що раніше сума застави становила 273 тисячі грн.
Окрім того, експоліцейський Іван Приходько досі перебуває під вартою.
Нагадаємо, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.
Раніше в УНН повідомлялося, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.
Як повідомлялося, усім чотирьом фігурантам справи про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.
Також повідомлялося, що трьом підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова - колишнім поліцейським Володимиру Петровцю, Івану Приходьку та цивільному Дмитру Кривошею продовжено запобіжний захід на 2 місяці.