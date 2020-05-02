Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли из СИЗО под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошея вышли из СИЗО под залог. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз.
Отвечая на вопрос, действительно ли двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошея вышли из СИЗО под залог, адвокат отметил: "Да".
"Где-то в марте-месяце они вышли... Там уменьшена была сумма залога, не намного, тысяч на 20. Родственники внесли деньги за них и они были выпущены", - отметил он.
Добавим, что ранее сумма залога составляла 273 тысяч грн.
Кроме того, экс-полицейский Иван Приходько до сих пор находится под стражей.
Напомним, 31 мая 2019 года двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе в Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.
Ранее в УНН сообщалось, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.
Как сообщалось, всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области объявлено о подозрении.
Также сообщалось, что трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывшим полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею продлена мера пресечения на 2 месяца.