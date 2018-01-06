Двоє пенсіонерів загинули у вогні на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Упродовж минулої доби на території Івано-Франківської області трапилося 5 пожеж. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту обласної держадміністрації, передає УНН.
Одна з пожеж сталася у с. Нивочин Богородчанського району. Вогонь спалахнув у приміщенні літньої кухні в приватному господарстві. Під час гасіння пожежі виявлено тіло 82-річної людини.
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Інша пожежа зафіксована у місті Косів. Загорілося приміщенні літньої кухні в приватному господарстві. На місці пожежі виявлено тіло 85-річної власниці.
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