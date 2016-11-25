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Двоє іноземців постраждали в ДТП на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Житомирщині в дорожньо-транспортній пригоді постраждали двоє студентів з Київщини, які виявилися громадянами Ірану. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.

Двоє іноземців постраждали в ДТП на Житомирщині

Так, 25 листопада близько 3 ночі поблизу с.Майстрів, на виїзді на автодорогу Київ-Чоп, водій автомобіля “Lexus” не впорався з керуванням транспортним засобом та з’їхав у кювет. У результаті постраждав 19-річний пасажир авто, якого доставили до лікарні. За вказаним фактом триває перевірка.

За кермом “Lexus” перебував 26-річний студент із Києва, який є громадянином Ірану. Він не постраждав. Пасажир автомобіля, теж громадянин Ірану, за попереднім висновком лікарів, отримав закриту черпно-мозкову травму, струс головного мозку та садна обличчя. Хлопця наразі доставлено до місцевої лікарні.

За результатом медичного освідування, 26-річний водій “Lexus” перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

 

 

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