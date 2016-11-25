Двое иностранцев пострадали в ДТП в Житомирской области

Так, 25 ноября около 3 ночи вблизи с.Майстрив, на выезде на автодорогу Киев-Чоп, водитель автомобиля "Lexus" не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет. В результате пострадал 19-летний пассажир авто, которого доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.

За рулем "Lexus" находился 26-летний студент из Киева, который является гражданином Ирана. Он не пострадал. Пассажир автомобиля, тоже гражданин Ирана, по предварительному заключению врачей, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины лица. Парня доставили в местную больницу.

По результатам медицинского освидетельствования, 26-летний водитель "Lexus" находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту события начали уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.