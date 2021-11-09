Двоє футболістів збірної України увійшли до трансферних цілей Шевченка в "Дженоа"

Деталі

Одними з варіантів підсилення ростеру для українського фахівця є захисник “Динамо” Віталій Миколенко та футболіст “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко.

Крім того, до списку інтересів Шевченка входить також хавбек “Мілана” Саму Кастільєхо та вінгер “Челсі” Крістіан Пулішич.

Примітно, що трансферна вартість Зінченка наразі сягає 28 млн. євро, Миколенка — 17, Пулішича — 50, а Кастільєхо — 5,5.

Доповнення

“Дженоа” йде на 18-му місці в турнірній таблиці чемпіонату італійської Серії А.