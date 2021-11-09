Двоє футболістів збірної України увійшли до трансферних цілей Шевченка в "Дженоа"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Український фахівець Андрій Шевченко після призначення на посаду головного тренера "Дженоа" озвучив імена футболістів, яких бажає бачити у своїй команді, повідомляє сайт "Get Italian Football News" з посиланням на генуезьку газету "Secolo XIX", передає УНН.
Деталі
Одними з варіантів підсилення ростеру для українського фахівця є захисник “Динамо” Віталій Миколенко та футболіст “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко.
Крім того, до списку інтересів Шевченка входить також хавбек “Мілана” Саму Кастільєхо та вінгер “Челсі” Крістіан Пулішич.
Примітно, що трансферна вартість Зінченка наразі сягає 28 млн. євро, Миколенка — 17, Пулішича — 50, а Кастільєхо — 5,5.
Доповнення
“Дженоа” йде на 18-му місці в турнірній таблиці чемпіонату італійської Серії А.