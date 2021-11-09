Двое футболистов сборной Украины вошли в трансферные цели Шевченко в "Дженоа"

Детали

Одними из вариантов усиления ростера для украинского специалиста являются защитник “Динамо” Виталий Миколенко и футболист “Манчестер Сити” Александр Зинченко.

Кроме того, в список интересов Шевченко входит также хавбек “Милана” Саму Кастильехо и вингер “Челси” Кристиан Пулишич.

Примечательно, что трансферная стоимость Зинченко сейчас достигает 28 млн. Евро, Миколенко — 17, Пулішича — 50, а Кастільєхо— 5,5.

Дополнение

“Дженоа” идет на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата итальянской Серии А.