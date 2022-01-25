Двоє футболістів покинули склад представника УПЛ

Що відомо

Футболісти припинили співпрацю з клубом за згодою сторін.

Деталі

Семенко перейшов до закарпатського клубу влітку 2021 року. За цей час зіграв 6 матчів за “Минай” — 5 в чемпіонаті та 1 в Кубку України.

Бодня також розпочинав влітку. За цей час зіграв 1 гру за основний склад в Кубку України та 9 — за U-19. Забив за молодіжний склад 1 гол.

Що передувало

“Баварія” розгромила аутсайдера та зміцнила лідерство в Бундеслізі.