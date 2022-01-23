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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69422 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

“Баварія” розгромила аутсайдера та зміцнила лідерство в Бундеслізі

“Баварія” розгромила аутсайдера та зміцнила лідерство в Бундеслізі

Київ • УНН

 • 21564 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. “Баварія” обіграла “Герту” у зустрічі, вигравши свій четвертий виїзний матч Бундесліги поспіль, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенського клубу.

Деталі

Корентен Толіссо і Томас Мюллер забезпечили “Баварії” більш ніж заслужену перевагу у два голи у першому таймі. Лерой Сане завершив зустріч за чверть години до кінця баталії, перш ніж Серж Гнабрі довів рахунок до чотирьох, а Юрген Еккеленкамп забив втішний гол за “Герту” — 4:1.

Примітно, що “Баварія” набрала 49 очок у 20 матчах, що на шість очок більше, ніж у “Борусії”.

Зауважимо, що “баварці” повернуться до виступів вже 5 лютого, коли зіграють з “Лейпцигом”.

Доповнення

В паралельній грі “РБ Лейпциг” обіграв “Вольфсбург” — 2:0.

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