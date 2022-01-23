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15 марта, 19:03 • 106374 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142619 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123089 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116654 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104607 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101351 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92564 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Бавария” разгромила аутсайдера и упрочила лидерство в Бундеслиге

“Бавария” разгромила аутсайдера и упрочила лидерство в Бундеслиге

Киев • УНН

 • 21561 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. “Бавария” обыграла “Герту” во встрече, выиграв свой четвертый выездной матч Бундеслиги подряд, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенского клуба.

Детали

Корентен Толиссо и Томас Мюллер обеспечили “Баварии” более чем заслуженное преимущество в два гола в первом тайме. Лерой Сане завершил встречу за четверть часа до конца баталии, прежде чем Серж Гнабри довел счет до четырех, а Юрген Еккеленкамп забил утешительный гол за “Герту” — 4:1.

Примечательно, что “Бавария” набрала 49 очков в 20 матчах, что на шесть очков больше, чем у “Боруссии”.

Заметим, что “баварцы” вернутся к выступлениям уже 5 февраля, когда сыграют с “Лейпцигом”.

Дополнение

В параллельной игре “РБ Лейпциг” обыграл “Вольфсбург” — 2:0.

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