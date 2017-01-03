Двоє дітей у Криму отримали опіки очей через вибух петарди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Криму під час новорічних свят двоє дітей отримали опіки очей внаслідок вибуху петарди. Про це напередодні повідомив головний лікар Кримської дитячої клінічної лікарні Анатолій Олійник, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“Святкові феєрверки все-таки мали певні наслідки: до нас надійшло двоє діток з опіками очей петардою, одна дитина — з Сімферополя, інша - з Бахчисарайського району”, - сказав А.Олійник.
Він зазначив, що очам дітей нічого не загрожує.
“Штатна ситуація, ми їх лікуємо. З точки зору травматизму Новий рік минув у цьому році спокійно”, - додав лікар.
У той же час головний лікар заявив про велику кількість звернень з ГРЗ, ГРВІ та пневмонією. За його словами, за 1 січня звернулося понад 80 осіб.