Двое детей в Крыму получили ожоги глаз из-за взрыва петарды
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Крыму во время новогодних праздников двое детей получили ожоги глаз в результате взрыва петарды. Об этом накануне сообщил главный врач Крымской детской клинической больницы Анатолий Олийнык, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Праздничные фейерверки все-таки имели определенные последствия: к нам поступили двое детей с ожогами глаз петардой, один ребенок - из Симферополя, другой - из Бахчисарайского района", - сказал А.Олийныка.
Он отметил, что глазам детей ничего не угрожает.
"Штатная ситуация, мы их лечим. С точки зрения травматизма Новый год прошел в этом году спокойно", - добавил врач.
В то же время главный врач заявил о большом количестве обращений с ОРЗ, ОРВИ и пневмонией. По его словам, за 1 января обратилось более 80 человек.