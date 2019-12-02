Двостороння зустріч Зеленського та Путіна у Парижі може бути спонтанною - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Двостороння зустріч Зеленського і Путіна під час Нормандського саміту у Парижі 9 грудня може відбутися спонтанно. Про це сказав віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба під час ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Я вважаю, що ця ситуація (двостороння зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна - ред.) може там виникнути доволі спонтанно", - сказав Кулеба.
"Ми не будемо робити в нормандії однієї речі - ми не будемо дозволяти нашим колегам з Російської Федерації створювати будь-яке враження що президент Володимир Зеленський про щось домовляється з Путіним за спинами наших союзників із Німеччини та Франції, а також за спиною нашого народу", - додав віце-прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на “нормандській зустрічі” не буде “зради”, а діалог з президентом РФ Володимиром Путіним є необхідним для завершення війни, а також закликав не вірити “мертвим політикам”.
На проведення зустрічі у "нормандському форматі" погодились усі чотири лідери — України, Росії, Німеччини та Франції. Вона має відбутись у Парижі 9 грудня.