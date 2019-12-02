Двусторонняя встреча Зеленского и Путина в Париже может быть спонтанной - Кулеба

"Я считаю, что эта ситуация (двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина - ред.) может там возникнуть довольно спонтанно", - сказал Кулеба.

"Мы не будем делать в Нормандии одной вещи - мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать какое-либо впечатление что президент Владимир Зеленский о чем-то договаривается с Путиным за спинами наших союзников из Германии и Франции, а также за спиной нашего народа", - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на "нормандской встречи" не будет "измены", а диалог с президентом РФ Владимиром Путиным необходим для завершения войны, а также призвал не верить "мертвым политикам".

На проведение встречи в "нормандском формате" согласились все четыре лидера - Украины, России, Германии и Франции. Она должна состояться в Париже 9 декабря.