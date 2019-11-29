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Двох зірок кей-попу засудили у справі про групові зґвалтування жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Суд в Сеулі призначив двом зіркам кей-попу п’ять і шість років в’язниці за звинуваченням у зґвалтуваннях. Також вони повинні будуть пройти 80-годинні курси для сексуальних злочинців, повідомляє Yonhap, передає УНН також з посиланням на видання The Korea Times.

Виконавців Чон Чжун Єна і Чхве Джон Хуна визнали винними в тому, що під час вечірок в січні і березні 2016 року вони брали участь в групових зґвалтуваннях жінок, які були п’яні і не могли чинити опір.

Чон Чжун Ен також був визнаний винним в тому, що він без згоди жінок знімав секс з ними на відео і викладав ці ролики в закритий груповий чат в одному з месенджерів. Чхве Джон Хун був учасником цього чату.

Чон Чжун Ен отримав шість років в’язниці. Він визнав провину в незаконній зйомці, але заперечував провину в зґвалтуванні. Чхве Джон Хун отримав п’ять років в’язниці. Він не визнав провину. Як пише Yonhap, після винесення вироку обоє розплакалися.

Про існування секретного чату, в який входили Чон Чжун Ен і Чхве Джон Хун, на початку 2019 року повідомив південнокорейський канал SBS funE. Через нього також було порушено справу проти учасника групи Big Bang і піар-директора сеульського клубу “Палаюче сонце” Синні (справжнє ім’я Лі Син Хьон). Його звинуватили в сутенерстві, він оголосив про завершення кар’єри.

Прихована зйомка вуайерістського відео стала масовим явищем в Південній Кореї (воно отримало назву “молка”). У більшості випадків її ведуть чоловіки, які таємно знімають жінок, в тому числі під час сексу. У 2018 року за це були заарештовані понад 5500 осіб, в Сеулі пройшов марш “Моє життя — це не твоє порно”.

У листопаді в Сеулі було знайдено мертвою 28-річна співачка і актриса Гу Хара, за півроку до цього здійснила спробу суїциду. З 2018 року його судилася зі своїм колишнім коханим, який погрожував оприлюднити секс-відео з її участю.

Нагадуємо, влітку співака R. Kelly знову затримали в США за новим обвинуваченням в насильстві.

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