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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 21966 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83405 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104703 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116911 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 146906 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147637 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Двух звезд кей-попа осудили по делу о групповых изнасилованиях женщин

Двух звезд кей-попа осудили по делу о групповых изнасилованиях женщин

Киев  •  УНН

 • 24338 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Суд в Сеуле назначил двум звездам кей-попа пять и шесть лет тюрьмы по обвинению в изнасилованиях. Также они должны будут пройти 80-часовые курсы для сексуальных преступников, сообщает Yonhap, передает УНН также со ссылкой на издание The Korea Times.

Исполнителей Чон Чжун Ена и Чхве Джон Хуна признали виновными в том, что во время вечеринок в январе и марте 2016 года они участвовали в групповых изнасилованиях женщин, которые были пьяны и не могли оказать сопротивление.

Чон Чжун Ен также был признан виновным в том, что он без согласия женщин снимал секс с ними на видео и выкладывал эти ролики в закрытый групповой чат в одном из мессенджеров. Чхве Джон Хун был участником этого чата.

Чон Чжун Ен получил шесть лет тюрьмы. Он признал вину в незаконной съемке, но отрицал вину в изнасиловании. Чхве Джон Хун получил пять лет тюрьмы. Он не признал вину. Как пишет Yonhap, после вынесения приговора оба расплакались.

О существовании секретного чата, в который входили Чон Чжун Ен и Чхве Джон Хун, в начале 2019 года сообщил южнокорейский канал SBS funE. Из-за него также было возбуждено дело против участника группы Big Bang и пиар-директора сеульского клуба “Пылающее солнце” Сынни (настоящее имя Ли Сын Хен). Его обвинили в сутенерстве, он объявил о завершении карьеры.

Скрытая съемка вуайеристских видео стала массовым явлением в Южной Корее (оно получило название “молка”). В большинстве случаев ее ведут мужчины, которые тайно снимают женщин, в том числе во время секса. В 2018 году за это были арестованы более 5500 человек, в Сеуле прошел марш “Моя жизнь — это не твое порно”.

В ноябре в Сеуле была найдена мертвой 28-летняя певица и актриса Гу Хара, за полгода до этого совершившая попытку суицида. С 2018 года она судилась со своим бывшим возлюбленным, который угрожал обнародовать секс-видео с ее участием.

Напоминаем, летом певца R. Kelly снова задержали в США по новому обвинению в насилии.

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