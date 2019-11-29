Двух звезд кей-попа осудили по делу о групповых изнасилованиях женщин

Исполнителей Чон Чжун Ена и Чхве Джон Хуна признали виновными в том, что во время вечеринок в январе и марте 2016 года они участвовали в групповых изнасилованиях женщин, которые были пьяны и не могли оказать сопротивление.

Чон Чжун Ен также был признан виновным в том, что он без согласия женщин снимал секс с ними на видео и выкладывал эти ролики в закрытый групповой чат в одном из мессенджеров. Чхве Джон Хун был участником этого чата.

Чон Чжун Ен получил шесть лет тюрьмы. Он признал вину в незаконной съемке, но отрицал вину в изнасиловании. Чхве Джон Хун получил пять лет тюрьмы. Он не признал вину. Как пишет Yonhap, после вынесения приговора оба расплакались.

О существовании секретного чата, в который входили Чон Чжун Ен и Чхве Джон Хун, в начале 2019 года сообщил южнокорейский канал SBS funE. Из-за него также было возбуждено дело против участника группы Big Bang и пиар-директора сеульского клуба “Пылающее солнце” Сынни (настоящее имя Ли Сын Хен). Его обвинили в сутенерстве, он объявил о завершении карьеры.

Скрытая съемка вуайеристских видео стала массовым явлением в Южной Корее (оно получило название “молка”). В большинстве случаев ее ведут мужчины, которые тайно снимают женщин, в том числе во время секса. В 2018 году за это были арестованы более 5500 человек, в Сеуле прошел марш “Моя жизнь — это не твое порно”.

В ноябре в Сеуле была найдена мертвой 28-летняя певица и актриса Гу Хара, за полгода до этого совершившая попытку суицида. С 2018 года она судилась со своим бывшим возлюбленным, который угрожал обнародовать секс-видео с ее участием.

Напоминаем, летом певца R. Kelly снова задержали в США по новому обвинению в насилии.