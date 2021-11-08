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Двох українців у Польщі затримали за перевезення нелегальних мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Польська поліція затримала чергових перевізників нелегальних мігрантів. Серед підозрюваних у перевезенні нелегалів – двоє громадян України та один із Німеччини, повідомляє "Польське радіо", пише УНН.

Двох українців у Польщі затримали за перевезення нелегальних мігрантів

Цитата:

"Ще трьох так званих кур’єрів затримано в Підляському воєводстві. Серед підозрюваних у перевезенні нелегалів – двоє громадян України та один із Німеччини. Загалом вони перевозили шістьох людей", - пише видання.

Деталі

Як вказано, дорожні перевірки, під час яких були виявлені спроби допомогти людям у незаконному перетині кордону, проводилися у Мілейчицях та в Старому Лясковцю поблизу Замброва. "У першому з цих місць затримано двох українців та одного німця; іммігранти, яких перевозили, були громадянами Іраку", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Від початку міграційної кризи на кордоні з Білоруссю в Підляському воєводстві польські поліцейські затримали 255 осіб за сприяння в незаконному перетині кордону. Минулої доби працівники поліції передали прикордонникам 12 людей, які незаконно перетнули кордон; загалом це 4367 осіб.

В останні місяці тисячі мігрантів з Африки та Близького Сходу прибули до країн ЄС — Польщі, Латвії та Литви — через Білорусь. ЄС звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка у забезпеченні умов для нелегальної міграції як відповідь на санкції Брюсселя щодо Мінська, запроваджені після торішніх президентських виборів у Білорусі, які супроводжувалися звинуваченнями у масових фальсифікаціях та подальшим жорстоким придушенням акцій протесту силами безпеки.

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