Двух украинцев в Польше задержали за перевозку нелегальных мигрантов

Цитата:

"Еще трое так называемых курьеров задержаны в Подляском воеводстве. Среди подозреваемых в перевозке нелегалов - двое граждан Украины и один из Германии. Всего они перевозили шесть человек", - пишет издание.

Детали

Как указано, дорожные проверки, во время которых были обнаружены попытки помочь людям в незаконном пересечении границы, проводились в Милейчице и в Старом Лясковце вблизи Замброва. "В первом из этих мест задержаны два украинца и один немец; иммигранты, которых перевозили, были гражданами Ирака", - говорится в сообщении.

Дополнения

С начала миграционного кризиса на границе с Беларусью в Подляском воеводстве польские полицейские задержали 255 человек за содействие в незаконном пересечении границы. За прошедшие сутки сотрудники полиции передали пограничникам 12 человек, которые незаконно пересекли границу; всего это 4367 человек.

В последние месяцы тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока прибыли в страны ЕС — Польшу, Латвию и Литву — через Беларусь. ЕС обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в обеспечении условий для нелегальной миграции как ответ на санкции Брюсселя в отношении Минска, введенные после прошлогодних президентских выборов в Беларуси, которые сопровождались обвинениями в массовых фальсификациях и последующим жестоким подавлением акций протеста силами безопасности.