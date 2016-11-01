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Двох правоохоронців на Закарпатті викрили на хабарі за перекваліфікацію кримінального провадження

Двох правоохоронців на Закарпатті викрили на хабарі за перекваліфікацію кримінального провадження

Київ • УНН

 • 6807 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Учора, 31 жовтня, працівники прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками СБУ та Управління внутрішньої безпеки поліції у Закарпатській області викрили двох співробітників Тячівського відділу поліції, яких підозрюють в отриманні хабара за перекваліфікацію кримінального провадження. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Закарпатської області, повідомляє УНН.

Так, 31 жовтня в м. Тячів у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), було викрито двох поліцейських місцевого відділу, яких підозрюють у причетності до одержання неправомірної вигоди від місцевого мешканця за сприяння у перекваліфікації кримінального провадження на діяння, за яке передбачено менш суворе покарання.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, йдеться про заступника начальника слідчого відділу та т.в.о. заступника начальника відділу Тячівського відділу поліції, які прийняли пропозицію про передачу їм неправомірної вигоди.

У прокуратурі Закарпатської області наголошують, що хабар передавали у кілька етапів, його сума наразі встановлюється. Тривають слідчі дії з метою документування протиправної діяльності правоохоронців. Також перевіряється причетність інших поліцейських до вказаного кримінального правопорушення. Окрім цього, інспекція по особовому складу ГУ НП у Закарпатській області розпочала службову перевірку по вказаному факту.

Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті викрили прикордонників, які за гроші допомагали іноземцям фіктивно перетинати держкордон.

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