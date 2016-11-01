Двух правоохранителей в Закарпатской области разоблачили на взятке за переквалификацию уголовного производства

Так, 31 октября в Тячеве в рамках расследования уголовного производства, которое начали по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), разоблачили двух полицейских местного отдела, подозреваемых в причастности к получению неправомерной выгоды от местного жителя за содействие в переквалификации уголовного судопроизводства на действия, за которые предусмотрено менее суровое наказание.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, речь идет о заместителе начальника следственного отдела и и.о. заместителя начальника отдела Тячевского отдела полиции, которые приняли предложение о передаче им неправомерной выгоды.

В прокуратуре Закарпатской области отмечают, что взятку передавали в несколько этапов, сумма устанавливается. Продолжаются следственные действия с целью документирования противоправной деятельности правоохранителей. Также проверяется причастность других полицейских к указанному уголовному преступлению. Кроме этого, инспекция по личному составу ГУ НП в Закарпатской области начала служебную проверку по указанному факту.

Как ранее сообщал УНН, в Закарпатской области разоблачили пограничников, которые за деньги помогали иностранцам фиктивно пересекать госграницу.