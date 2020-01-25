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Двох посадовців підозрюють у вирубці та передачі деревини на суму понад 2,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. На Львівщині двом посадовцям повідомлено про підозру у вирубці та передачі деревини на суму понад 2,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Двох посадовців підозрюють у вирубці та передачі деревини на суму понад 2,5 млн грн

“Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям на Львівщині”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що колишній голова однієї з районних державних адміністрацій Львівщини, будучи службовою особою, надав дозвіл на вирубку зелених насаджень на території однієї з ОТГ, яка входить до складу району.

“Діяльність екс-очільника РДА спричинила тяжкі наслідки — незаконну вирубку близько 300 дерев, що завдало збитків довкіллю на суму майже 2 млн. грн. Голова об’єднаної територіальної громади, використовуючи службове становище, розпорядився передати майже 450 кубів зрубаної з порушенням законодавства деревини, на суму понад 500 тис. грн, приватному підприємству”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, колишньому керівнику РДА повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.

“Голові об’єднаної територіальної громади слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, новий очільник Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький повідомив, що через незаконні вирубки лісів збитки держави складають понад 1 мільярд гривень лише за останні декілька років.

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