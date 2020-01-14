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Збитки через незаконні вирубки лісів перевищили мільярд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Через незаконні вирубки лісів збитки держави складають понад 1 мільярд гривень лише за останні декілька років. Про це повідомив новий очільник Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький під час наради з представниками терорганів Держлісагентства щодо подальшого розвитку лісової галузі, передає кореспондент УНН.

"Стосовно незаконних рубок, збитки держави складають більше 1 млрд грн. Значна частина ринку на сьогоднішній день знаходиться у тіні, електронний облік має на меті витягнути його з тіні. Ми маємо на меті також ввести кримінальну відповідальність за дерево без бирки", - розповів Заблоцький.

У своєму Telegram-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук уточнив, що це цифри за останні декілька років.

Таким чином, тепер всі дерева будуть обліковуватись - існуватиме централізований облік деревини та її походження. Відповідно, правоохоронні органи і громадськість зможуть перевірити деревину за номером бирки, товарною накладною.

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"Стосовно незаконного обігу деревини, на сьогоднішній день нараховується значна кількість нелегальних лісопилень. Це пов’язано й з тим, що велика кількість дозвільних документів потрібна для відкриття лісопильні", - додав Заблоцький.

Він також зазначив, що найближчим часом необхідно ухвалити закон про ринок деревини, де "чітко будуть виписані правила гри для всіх учасників процесу".

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні з’явиться онлайн-майданчик з продажу деревини, що працюватиме за принципом аукціону.

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