Збитки через незаконні вирубки лісів перевищили мільярд гривень

КИЇВ. 14 січня. УНН. Через незаконні вирубки лісів збитки держави складають понад 1 мільярд гривень лише за останні декілька років. Про це повідомив новий очільник Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький під час наради з представниками терорганів Держлісагентства щодо подальшого розвитку лісової галузі, передає кореспондент УНН.