Убытки из-за незаконной вырубки лесов превысили миллиард гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Из-за незаконной вырубки лесов убытки государства составляют более 1 миллиарда гривен только за последние несколько лет. Об этом сообщил новый глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий во время совещания с представителями терорганов Гослесагентства по дальнейшему развитию лесной отрасли, передает корреспондент УНН.
"Что касается незаконных рубок, убытки государства составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка на сегодняшний день находится в тени, электронный учет имеет целью вытащить его из тени. Мы хотим также ввести уголовную ответственность за дерево без бирки", - рассказал Заблоцкий.
В своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уточнил, что это цифры за последние несколько лет.
Таким образом, теперь все деревья будут учитываться - будет существовать централизованный учет древесины и ее происхождения. Соответственно, правоохранительные органы и общественность смогут проверить древесину по номеру бирки, товарной накладной.
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"Что касается незаконного оборота древесины, на сегодняшний день насчитывается значительное количество нелегальных лесопилок. Это связано и с тем, что большое количество разрешительных документов нужно для открытия лесопилки", - добавил Заблоцкий.
Он также отметил, что в ближайшее время необходимо принять закон о рынке древесины, где "четко будут выписаны правила игры для всех участников процесса".
Напомним, что в ближайшее время в Украине появится онлайн-площадка по продаже древесины, работающая по принципу аукциона.