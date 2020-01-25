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Двух чиновников подозревают в вырубке и передаче древесины на сумму более 2,5 млн грн

Киев • УНН

 • 11659 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. На Львовщине двум должностным лицам сообщено о подозрении в вырубке и передачи древесины на сумму более 2,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Двух чиновников подозревают в вырубке и передаче древесины на сумму более 2,5 млн грн

“Правоохранители сообщили о подозрении двум чиновникам во Львовской области”, — говорится в сообщении.

Установлено, что бывший глава одной из районных государственных администраций Львовской области, будучи должностным лицом, дал разрешение на вырубку зеленых насаждений на территории одной из ОТГ, которая входит в состав района.

“Деятельность экс-главы РГА повлекшая тяжкие последствия — незаконную вырубку около 300 деревьев, что нанесло ущерб окружающей среде на сумму почти 2 млн. грн. Председатель объединенной территориальной общины, используя служебное положение, распорядился передать почти 450 кубов срубленной с нарушением законодательства древесины на сумму более 500 тыс. грн, частному предприятию”, — говорится в сообщении.

По информации полиции, бывшему руководителю РГА сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

“Председателю объединенной территориальной общины следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, новый глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий сообщил, что из-за незаконных вырубки лесов убытки государства составляют более 1 миллиард гривен только за последние несколько лет.

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