Двох посадовців Держкомзему судитимуть на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Кіровоградщині судитимуть двох посадовців Держкомзему, які завдали державі збитків на понад півмільйона гривень.Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Встановлено, що начальник відділу Держкомзему у Світловодському районі за попередньою змовою зі своїм свекром, працюючим на посаді керівника Золотарівського лісництва ДП “Світловодський лісгосп”, за підробленими документами сприяли безоплатному набуттю у власність зазначених земельних ділянок 9 громадянами. Новими власниками ділянок на березі Дніпра виявились близькі родичі та знайомі фігурантів справи.
Обвинувальний акт відносно чиновниці Держкомзему і службовця державного лісгоспу, які безоплатно передали у приватну власність 1,6 га земель лісового фонду вартістю понад 500 тис грн скеровано до суду за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.4 ст.358 КК України.