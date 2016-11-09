Двух чиновников Госкомзема будут судить в Кировоградской области

Установлено, что начальник отдела Госкомзема в Светловодском районе по предварительному сговору со своим свекром, работающим на должности руководителя Золотаривского лесничества ГП "Светловодский лесхоз", по поддельным документам способствовали безвозмездному приобретению в собственность указанных земельных участков 9 гражданами. Новыми владельцами участков на берегу Днепра оказались близкие родственники и знакомые фигурантов дела.

Обвинительный акт в отношении чиновницы Госкомзема и служащего государственного лесхоза, которые безвозмездно передали в частную собственность 1,6 га земель лесного фонда стоимостью свыше 500 тыс грн направлено в суд по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст .366, ч.4 ст.358 УК Украины.