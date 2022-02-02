Двох підозрюваних заарештовано в результаті стрілянини в Міннесоті: один студент загинув та ще одного тяжко поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Влада США заарештувала двох підозрюваних у зв'язку зі стріляниною в Річфілді, штат Міннесота, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав тяжкі поранення. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Офіцери арештували підозрюваних після одночасних обшуків за двома адресами в Міннеаполісі, йдеться в пресрелізі поліції Річфілда. Влада вилучила пістолет. У повідомленні не наводиться додаткова інформація щодо підозрюваних.
"Поліцейські не шукають додаткових підозрюваних, але продовжують обробляти докази, пов'язані зі стріляниною", - йдеться у повідомленні.
За словами начальника місцевої поліції, стрілянина сталася одразу після полудня у Південному освітньому центрі, і коли прибули поліцейські, вони виявили двох застрелених учнів на тротуарі біля школи.
Підозрювані втекли з місця події одразу після стрілянини.
Обидва студенти були доставлені до найближчого медичного центру, один із них помер від травм.
За словами начальника, інший студент залишається у критичному стані.
Додамо
Напередодні в кампусі коледжу міста Бріджуотер, що знаходиться в штаті Вірджинія сталася стрілянина.