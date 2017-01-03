Двох патрульних поліцейських судитимуть на Одещині за вимагання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Одещині судитимуть двох працівників патрульної поліції, які у червні минулого року вимагали неправомірну вигоду у водія. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, у червні минулого року патрульні поліцейські зупинили автомобіль та, встановивши порушення у діях водія, замість складання адміністративного протоколу, почали вимагати та одержали 7 тисяч гривень за не притягнення його до відповідальності.
Обвинувальний акт щодо вказаних осіб за ч. 3 ст. 368 КК України направлено до Малиновського районного суду для розгляду по суті.