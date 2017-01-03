Двох патрульних поліцейських судитимуть на Одещині за вимагання хабара

Так, у червні минулого року патрульні поліцейські зупинили автомобіль та, встановивши порушення у діях водія, замість складання адміністративного протоколу, почали вимагати та одержали 7 тисяч гривень за не притягнення його до відповідальності.

Обвинувальний акт щодо вказаних осіб за ч. 3 ст. 368 КК України направлено до Малиновського районного суду для розгляду по суті.