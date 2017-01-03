Двух патрульных полицейских будут судить в Одесской области за вымогательство взятки

Так, в июне прошлого года патрульные полицейские остановили автомобиль и, установив нарушения в действиях водителя, вместо составления административного протокола, потребовали и получили 7000 гривен за не привлечение его к ответственности.

Обвинительный акт относительно указанных лиц по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в Малиновский районный суд для рассмотрения по существу.