Двух патрульных полицейских будут судить в Одесской области за вымогательство взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Одесской области будут судить двух сотрудников патрульной полиции, которые в июне прошлого года требовали неправомерную выгоду у водителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, в июне прошлого года патрульные полицейские остановили автомобиль и, установив нарушения в действиях водителя, вместо составления административного протокола, потребовали и получили 7000 гривен за не привлечение его к ответственности.
Обвинительный акт относительно указанных лиц по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в Малиновский районный суд для рассмотрения по существу.