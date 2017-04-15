Двох катувальників малолітнього взяли під варту без права на заставу на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прокуратурою Київської області взято на особливий контроль розслідування справи щодо групи підлітків, які знущались над 10-річним хлопчиком, катували його та задовольняли статеву пристрасть неприроднім способом. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Окрім того, голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган у Facebook повідомив про деталі справи.
“В неділю 09 квітня в Іванкові троє підлітків познущалися над 10-річним хлопчиком. Його жорстоко били кілька годин підряд, катували, кидали в холодну воду, змушували їсти фекалії та лизати сечу. Неспростовні докази дають підстави стверджувати що група підлітків ґвалтувала дитину палицею,” — написав О.Горган.
Голова Київської ОДА додав, що подія мала місце 9 квітня, але про неї він дізнався тільки 13 квітня.
“Однозначно що важкість цього злочину хотіли приховати як від керівництва області так і від громадськості. Справу умисно кваліфікували як „Хуліганство“, невідкладні слідчі дії, експертизи своєчасно не проводились, докази не вилучались,” — зазначив він.
Юнаки підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
“Підозрювані мають тверду перспективу отримати позбавлення волі строком до 15 років,” — резюмував він.
Нагадаємо, прокуратура відкрила додаткові провадження щодо знущань над хлопчиком на Київщині.