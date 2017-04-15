Двух истязателей малолетнего взяли под стражу без права на залог в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Прокуратурой Киевской области взято на особый контроль расследование дела в отношении группы подростков, которые издевались над 10-летним мальчиком, пытали его и удовлетворяли половую страсть неестественным способом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Кроме того, председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган в Facebook сообщил о деталях дела.
"В воскресенье 09 апреля в Иванкове трое подростков поиздевались над 10-летним мальчиком. Его жестоко избивали несколько часов подряд, пытали, бросали в холодную воду, заставляли есть фекалии и лизать мочу. Неопровержимые доказательства дают основания утверждать, что группа подростков насиловала ребенка палкой ", - написал О.Горган.
Председатель Киевской ОГА добавил, что событие имело место 9 апреля, но о ней он узнал только 13 апреля.
"Однозначно что тяжесть этого преступления хотели скрыть как от руководства области так и от общественности. Дело умышленно квалифицировали как "Хулиганство", неотложные следственные действия, экспертизы своевременно не проводились, доказательства не изымались ", - отметил он.
Юноши подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
"Подозреваемые имеют твердую перспективу получить лишения свободы сроком до 15 лет", - резюмировал он.
Напомним, прокуратура открыла дополнительные производства по издевательств над мальчиком на Киевщине.