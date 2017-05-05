Двох громадян України судитимуть за участь у терористичній організації
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей заочно судитимуть 2 громадян України. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Львівської області закінчено досудове розслідування та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно двох громадян України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в терористичній організації)", - йдеться у повідомленні.
Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014-2015 роках вказані громадяни брали участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі незаконних військових формувань терористичних організації “ДНР” та “ЛНР”.
Оскільки обвинувачені перебувають на тимчасово непідконтрольній українському уряду території, судитимуть їх заочно.
За вчинення інкримінованого злочину громадянам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН 5 травня, начальника управління державної служби охорони "ЛНР" оголошено в розшук.