Двух граждан Украины будут судить за участие в террористической организации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей заочно будут судить 2 граждан Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
"При процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области закончено досудебное расследование и направлены в суд для рассмотрения по существу обвинительные акты по уголовным производствах в отношении двух граждан Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации)", - говорится в сообщении.
Специальным досудебным расследованием установлено, что в 2014-2015 годах указанные граждане участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе незаконных военных формирований террористических организации "ДНР" и "ЛНР".
Поскольку обвиняемые находятся на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, судить их будут заочно.
За совершение инкриминируемого преступления гражданам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН 5 мая, начальник управления государственной службы охраны "ЛНР" объявлен в розыск.