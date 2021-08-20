Дві жінки незаконно завезли у "ДНР" товари на понад 20 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Дніпропетровській області заблокували схему незаконного постачання до "ДНР" продукції на понад 20 мільйонів доларів США. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.
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Дві жительки Донецька створили канал контрабанди під виглядом експорту продуктів харчування українського виробництва та медикаментів відомих іноземних брендів до однієї з країн Південного Кавказу, транзитом через Росію.
Після перетину російського кордону маршрут відправлень різко змінювали і незаконно переправляли їх до тимчасово окупованої території Донецької області. Податки та збори від продажу товарів скеровували на утримання бандформувань та окупаційних адміністрацій.
За даними слідства, товари відвантажували на адреси підставних фірм. А щоб "прикрити" махінацію документально, організатори залучили як "партнера" підконтрольну юридичну особу з реального сектору економіки України. У такий спосіб створили видимість законної зовнішньоекономічної діяльності.
За попередньою інформацією, прибуток зловмисниць становив понад 20 мільйонів доларів США.
Співорганізаторку злочинної схеми впіймали "на гарячому", коли вона прибула з Донецька на переговори із "партнерами" щодо подальшого незаконного постачання продукції до "ДНР".
Під час обшуків в офісних приміщеннях у Маріуполі та у Києві, за місцем тимчасового мешкання зловмисниці, вилучили:
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- комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
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- бухгалтерську документацію фінансово-господарської діяльності підприємств, залучених до незаконної схеми.
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Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
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