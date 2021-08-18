Контрабанду з Китаю на два мільйони затримали на одеській митниці

Відзначається, що підприємство, яке надає брокерські послуги, вказало у митній декларації зовсім інший товар, а дані про вартість, кількість і вагу були заниженими.

"За порушення митних правил передбачається штраф у сумі 2 млн грн (100% вартості товару). Незадекларований товар орієнтовною вартістю 2 млн грн конфісковано на користь держави", - повідомили в ДБР.

Розслідується причетність до цієї схеми представників митної служби та інших правоохоронних органів.