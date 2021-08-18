Контрабанда из Китая на два миллиона задержана на одесской таможне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Контрабандисты пытались ввезти в Украину через один из постов Одесской таможни текстиль из Китая на сумму более 2 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Отмечается, что предприятие, предоставляющее брокерские услуги, указало в таможенной декларации совсем другой товар, а данные о стоимости, количестве и весе были заниженными.
“За нарушение таможенных правил предусматривается штраф в сумме 2 млн грн (100% стоимости товара). Незадекларированный товар ориентировочной стоимостью 2 млн грн конфискован в пользу государства”, — сообщили в ГБР.
Расследуется причастность к этой схеме представителей таможенной службы и других правоохранительных органов.