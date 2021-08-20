Две женщины незаконно завезли в "ДНР" товары на более 20 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Днепропетровской области заблокировали схему незаконных поставок в "ДНР" продукции на более чем 20 млн долларов США. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.
Детали
Две жительницы Донецка создали канал контрабанды под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию.
После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их к временно оккупированной территории Донецкой области. Налоги и сборы от продажи товаров направляли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.
По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы "прикрыть" махинацию документально, организаторы привлекли в качестве "партнера" подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создали видимость законной внешнеэкономической деятельности.
По предварительной информации, прибыль злоумышленниц составила более 20 млн долларов США.
Соорганизатора преступной схемы поймали "на горячем", когда она прибыла из Донецка на переговоры с "партнерами" по дальнейшей незаконной поставки продукции в "ДНР".
Во время обысков в офисных помещениях в Мариуполе и в Киеве, по месту временного проживания злоумышленницы, изъяли:
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- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
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- бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлечённых к незаконной схеме.
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Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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