Дві вантажівки зіштовхнулись на Херсонщині: водія довелося "вирізати" з кабіни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Зіткнення двох вантажівок сталося у Херсонській області, в результаті якого кабіна одного з транспортних засобів змістилося, і в ній затисло водія. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, передає УНН.
"24 березня о 22:08 рятувальники з охорони Олешківського району виїхали на місце дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась на 10 км траси Херсон-Мелітополь. Водій вантажного автомобіля не впоравшись з керуванням, зіткнувся зі стоячим вантажним автомобілем з причепом. У результаті кабіна автомобіля змістилась, і в ній затисло водія", - передають рятувальники.
Для того, щоб розтиснути конструкції, рятувальником довелося використати ручний та гідравлічний інструмент. Коли 56-річного чоловіка дістали, його доставили до лікарні.
Нагадаємо, водій автомобіля Hyundai у стані наркотичного сп'яніння зіткнувся з трамваєм на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та 600-річчя у Вінниці, через що постраждав 7-річний пасажир трамваю.