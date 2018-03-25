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В Херсонской области произошло ДТП с участием двух грузовиков: водителя пришлось "вырезать" из кабины

В Херсонской области произошло ДТП с участием двух грузовиков: водителя пришлось "вырезать" из кабины

Киев  •  УНН

 • 13704 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Столкновение двух грузовиков произошло в Херсонской области, в результате которого кабина одного из транспортных средств сместилось, и в ней зажало водителя. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, передает УНН.

"24 марта в 22:08 спасатели по охране Алешковского района выехали на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 10 км трассы Херсон-Мелитополь. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, столкнулся со стоящим грузовым автомобилем с прицепом. В результате кабина автомобиля сместилась, и в ней зажало водителя", - передают спасатели.

Для того, чтобы разжать конструкции, спасателем пришлось использовать ручной и гидравлический инструмент. Когда 56-летнего мужчины достали, его доставили в больницу.

Напомним, водитель автомобиля Hyundai в состоянии наркотического опьянения столкнулся с трамваем на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия в Виннице, из-за чего пострадал 7-летний пассажир трамвая.

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