В Херсонской области произошло ДТП с участием двух грузовиков: водителя пришлось "вырезать" из кабины

"24 марта в 22:08 спасатели по охране Алешковского района выехали на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 10 км трассы Херсон-Мелитополь. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, столкнулся со стоящим грузовым автомобилем с прицепом. В результате кабина автомобиля сместилась, и в ней зажало водителя", - передают спасатели.

Для того, чтобы разжать конструкции, спасателем пришлось использовать ручной и гидравлический инструмент. Когда 56-летнего мужчины достали, его доставили в больницу.

Напомним, водитель автомобиля Hyundai в состоянии наркотического опьянения столкнулся с трамваем на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия в Виннице, из-за чего пострадал 7-летний пассажир трамвая.