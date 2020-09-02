Дві українки не змогли пробитися в третій раунд "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В рамках Відкритого чемпіонату США з тенісу відбулися деякі поєдинки другого раунду в одиночному розряді серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Катерина Козлова не зуміла реалізувати сетбол у першому сеті протистояння з грізною Петрою Квітовою (6 сіяна) і зазнала фіаско — 6:7 (3), 2:6.
В активі уродженки Миколаєва 5 ейсів при 4 подвійних помилках за 100 хвилин ігрового часу.
Наша Катерина Бондаренко також поступилася. Їй протистояла 8-ма сіяна хорватка Петра Мартіч — 3:6, 4:6.
За 82 ігрові хвилини Мартіч здійснила 8 ейсів при одному у киянці.
Додамо, що сьогодні також розпочне поєдинок наша Марта Костюк проти латвійки Анастасія Севастова.