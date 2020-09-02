Две украинки не смогли пробиться в третий раунд "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В рамках Открытого чемпионата США по теннису состоялись некоторые поединки второго раунда в одиночном разряде среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Екатерина Козлова не сумела реализовать сетбол в первом сете противостояния с грозной Петрой Квитовой (6 сеяная) и потерпела фиаско — 6:7 (3), 2:6.
В активе уроженки Николаева 5 эйсов при 4 двойных ошибках за 100 минут игрового времени.
Наша Екатерина Бондаренко также уступила. Ей противостояла 8-я сеяная хорватка Петра Мартич — 3:6, 4:6.
За 82 игровые минуты Мартич осуществила 8 эйсов при одном у киевлянки.
Добавим, что сегодня также начнет поединок наша Марта Костюк против латвийки Анастасия Севастова.