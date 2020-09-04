Дві столичні школи перевели на дистанційне навчання через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Києві дві школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів на COVID-19. Також в 11 школах на дистанційне навчання відправили 20 класів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“...на сьогодні дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів, ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів через захворювання учнів на COVID-19”, — розповів Кличко.
За його словами, тимчасово закрили на карантин 4 дитячих садочки.
“По одному у Деснянському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах”, — сказав Кличко.
Мер повідомив, що задля посилення протиепідеміологічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл.
“Ми підняли до 40 млн грн. Спочатку на ці заходи було спрямовано 30 млн грн”, — додав він.
Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 319 людей. Всього у місті 14477 підтверджених випадків захворювання.