У Києві за добу коронавірусну хворобу виявили у 319 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 319 людей. Всього у місті 14477 підтверджених випадків захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає УНН.
"За минулу добу плюс 319 хворих (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), померло 8 людей. Всього COVID-19 забрав життя 230 киян й протягом останнього тижня кількість летальних випадків не зменшується. На сьогодні у столиці підтверджених випадків COVID-19 вже 14 477", - розповів Кличко.
За його словами, захворіли:
▪️ 158 жінок (віком від 18 до 85 років);
▪️ 142 чоловiки (віком від 19 до 81 року);
▪️ 8 дівчаток (від 4 місяців до 11 років);
▪️ 11 хлопчиків (від 4 до 17 років).
"Також захворіло 17 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 63 людини. Всього коронавірус подолали 4616 мешканців Києва", — зазначив Кличко.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.