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В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 319 человек

Киев • УНН

 • 14449 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 319 человек. Всего в городе 14477 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.

В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 319 человек

"За прошедшие сутки плюс 319 больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.), умерло 8 человек. Всего COVID-19 унес жизни 230 киевлян и на протяжении последней недели количество летальных случаев не уменьшается. На сегодня в столице подтвержденных случаев COVID-19 уже 14477", - рассказал Кличко.

По его словам, заболели:

▪️ 158 женщин (в возрасте от 18 до 85 лет);
▪️ 142 мужчины (в возрасте от 19 до 81 года); 
▪️ 8 девочек (от 4 месяцев до 11 лет);
▪️ 11 мальчиков (от 4 до 17 лет).

"Также заболело 17 медиков. В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева", - отметил Кличко.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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