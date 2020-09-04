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Две столичные школы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Киев • УНН

 • 19788 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве две школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей на COVID-19. Также в 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Две столичные школы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

"... на сегодня две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей, еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов из-за заболевания учеников на COVID-19", - рассказал Кличко.

По его словам, временно закрыли на карантин 4 детских сада.

"По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах", - сказал Кличко.

Мэр сообщил, что для усиления эпидемиологической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ.

"Мы подняли до 40 млн грн. Сначала на эти цели было направлено 30 млн грн", - добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 319 человек. Всего в городе 14 477 подтвержденных случаев заболевания.

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