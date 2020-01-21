Двi школи закрили на карантин на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 січня. УНН. У Кіровоградській області учнi Марто-Iванiвської та Олександрiйської шкiл не навчатимуться iз 21 по 26 сiчня. Про це поiнформували в прес-службi Олександрiйської мiської ради, передає УНН.
Наразi в iнших школах Олександрiї через ГРВI вiдсутнi майже 20% учнiв. Навчання призупинять у школах та класах, де захворiли 30% дiтей.
Додамо, що на Кіровоградщині зафіксували перший випадок грипу в цьому році.
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Як повідомили в обласному лабораторному центрі, у 19-річної жительки Кропивницького підтвердили сезонний грип А.
Дівчина не мала щеплення від грипу.
Епідемічна ситуація у Кіровоградській області з ГРВІ та грипом на третьому тижні 2020 року відносно спокійна. Захворюваність не перевищує значення епідемічного порогу та становить мінус 30,2% до значення епідпорогу.
З приводу ГРВІ за медичною допомогою в заклади охорони здоров’я області звернулись 3066 людей, з них 61% – діти.