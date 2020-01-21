Две школы закрыли на карантин в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 января. УНН. В Кировоградской области ученики Марта-Ивановской и Александрийский школ не будут учиться с 21 по 26 января. Об этом проинформировали в пресс-службе Александрийский городского совета, передает УНН.
В других школах Александрии из-за ОРВИ отсутствуют почти 20% учеников. Обучение приостановят в школах и классах, где заболели 30% детей.
Добавим, что в Кировоградской области зафиксировали первый случай гриппа в этом году.
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Как сообщили в областном лабораторном центре, у 19-летней жительницы Кропивницкого подтвердили сезонный грипп А.
Девушка не имела прививки от гриппа.
Эпидемическая ситуация в Кировоградской области с ОРВИ и гриппом на третьей неделе 2020 года относительно спокойная. Заболеваемость не превышает значение эпидемического порога и составляет минус 30,2% до значения эпидпорога.
По поводу ОРВИ за медицинской помощью в учреждения здравоохранения области обратились 3066 человек, из них 61% - дети.